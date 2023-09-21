Впервые выделена РНК вымершего вида

Шаг к оживлению мамонтов: впервые у вымершего вида была выделена РНК
Новое исследование показывает выделение и секвенирование молекул РНК из образца ткани тасманского тигра, хранившегося при комнатной температуре в музее. Благодаря этому ученые смогли реконструировать транскриптомы кожи и скелетных мышц вымершего вида, сообщили в Стокгольмском университете. Ученые отмечают, что это имеет важное значение для воскрешения вымерших видов, включая тасманского тигра и шерстистого мамонта, а также для изучения пандемических РНК-вирусов. Научная статья вышла в Genome Research.
Тасманский тигр был сумчатым хищником, когда-то жил по всему австралийскому континенту и на острове Тасмания. Этот необычный вид исчез после европейской колонизации, потому что его объявили сельскохозяйственным вредителем. Последний известный тасманский тигр умер в неволе в 1936 году.
Для исследования выбрали именно этот вид, потому что его естественная среда обитания все еще в основном сохраняется, и его возвращение может помочь восстановить прошлые экосистемы. Однако создание функционального живого тасманского тигра требует не только всесторонних знаний о его геноме (ДНК), но также об экспрессии генов и о том, как работает их регуляция – то есть нужно знать еще и его транскриптом (РНК).
Авторы впервые секвенировали транскриптом кожи и тканей скелетных мышц из 130-летнего высушенного чучела тасманийского тигра, хранящегося при комнатной температуре в Шведском музее естественной истории в Стокгольме. Оказалось, что экспрессия генов и белки, отвечающие за ткани, напоминают таковые у ныне живущих сумчатых и плацентарных млекопитающих.
Новаторское исследование открывает захватывающие возможности для изучения огромных коллекций чучел и когда-то живых тканей, хранящихся в музеях по всему миру.
«В будущем мы, возможно, сможем восстанавливать РНК не только из вымерших животных, но и из геномов РНК-вирусов, таких как SARS-CoV2 и их эволюционных предшественников, из кожи летучих мышей и других организмов-хозяев, хранящихся в музейных коллекциях», — говорит Лав Дален, профессор эволюционной геномики Стокгольмского университета и Центра палеогенетики.
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