Появились первые обзоры iPhone 15

Авторы IT-изданий рассказали о первых впечатлениях от смартфонов серии iPhone 15 и прокомментировали новые особенности устройств. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Журналисты, протестировавшие iPhone 15 и 15 Plus, в целом отметили большое количество новых функций в базовых устройствах Apple. Авторы издания Pocket-Lint подчеркнули, что в телефонах появилась приятная на ощупь матовая панель. Журналист The Verge Дэн Зейферт заявил о важности перехода с разъема Lightning на USB-C: «Это изменение назревало уже давно, и я аплодирую ему». Авторы портала MobileSyrup рассказали, что обратили внимание на возросшую производительность гаджетов.

В материале Wired говорится, что значительной особенностью стартовых устройств Apple стала новая камера, имеющая разрешение 48 мегапикселей. Также аппараты получили новую опцию двукратного оптического увеличения без потери качества. В свою очередь, специалист Мэтью Панзарино из TechCrunch отметил камеру iPhone 15 Pro Max: «Это, наверное, лучшая камера, которую когда-либо создавала Apple».

В посвященном iPhone 15 Pro обзоре The Verge авторы подчеркнули удобство использования зарядки через USB-C. Также журналисты отметили, что новая кнопка «Действие» в смартфонах позволяет экспериментировать с устройствами.

Журналист Киф Лесвинг из CNBC сравнил более легкий iPhone 15 Pro с корпусом из титана с прошлогодним iPhone 14 Pro — специалист сообщил, что старый девайс теперь «кажется ему кирпичом». В посвященном iPhone 15 Pro материале Tom's Guide говорится, что время автономной работы флагмана увеличилось почти до 11 часов.