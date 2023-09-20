Марсианский вертолет Ingenuity побил рекорд высоты полета

Вертолет NASA Ingenuity («Изобретательность») побил рекорд высоты полета на Марсе. Машина поднялась на 20 метров во время своего 59-го вылета. Об этом сообщили в официальном аккаунте Лаборатории реактивного движения NASA (NJPL) в социальной сети X (ранее — Twitter).

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Винтокрылый аппарат находился в воздухе 142,59 секунды, уточнили исследователи. Предыдущая максимальная отметка, которую достигал Ingenuity, составляла 18 метров.

Ingenuity приземлилась вместе с марсоходом NASA Preservance («Настойчивость») в феврале 2021 года на дно кратера Езеро (другое название — Джезеро) шириной 45 км, в котором давным-давно располагались большое озеро и дельта реки.