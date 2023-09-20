В США создали самый мощный в мире рентгеновский лазер

Американские ученые создали самый мощный в мире рентгеновский лазер, модернизировав установку LCLS. Как сообщает пресс-служба Национальной ускорительной лаборатории SLAC, LCLS-II имеет тысячекратно увеличенную мощность по сравнению с предшественником и позволяет в реальном времени снимать «фильмы» о поведении молекул и атомов в материалах.

© пресс-служба Национальной ускорительной лаборатории SLAC

Установка LCLS, которая стала первым в мире рентгеновским лазером на свободных электронах, начала работать в SLAC в 2009 году. Она обладала частотой до 120 импульсов в секунду. Лазер представляет собой медный волновод, который находится в обычных комнатных условиях. Короткие и мощные импульсы бомбардируют исследуемый образец и дают картину его молекулярного и атомарного устройства. Чем выше энергия импульсов, тем точнее получается изображение.

В обновленной установке появились криогенные ускорители электронов, которые дополнили действующий медный волновод. Это позволит получать информацию в расширенном диапазоне энергий и даст больше данных в ходе опытов. При этом частота лазерных импульсов у нового инструмента в 8 тысяч раз выше, чем у старого. Он дает возможность отслеживать крайне быстрые процессы в материалах и химических реакциях, что особенно важно для квантовых исследований.