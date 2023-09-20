Google Карты расширили доступ к добавлению недостающих дорог

Google расширяет доступ к своему инструменту Road Mapper, позволяя большему числу участников добавлять недостающие дороги на Google Maps, особенно в малообеспеченных районах по всему миру.

Road Mapper обычно работает только по приглашениям, и участники принимают участие в конкурсе на создание дорог в районах со значительными пробелами в дорожной сети Google Maps. Используя спутниковые снимки, участники создают геометрию дорог, которая затем проходит проверку. Принятые рисунки интегрируются в Google Maps в течение нескольких дней.

Расширение проекта теперь приветствует более обширный круг участников, которые помогут улучшить навигацию для миллионов людей, проживающих в районах, где отсутствуют полные картографические данные.