В перуанских Андах обнаружен древний «громовой танцпол»

Молчание доколумбова прошлого прервала найденная платформа для танца, способная имитировать раскаты грома. Археологи полагают, что здесь проходили ритуалы в честь инкского бога грозы и грома: посвященный ему храм располагался поблизости

© ORP-PIACI Project

Археологи нашли в Перу древнюю «звуковую» площадку для танца, сделанную так, чтобы звучать под ударами ног как барабан, посвященный богу грома. Она была обнаружена в историческом комплексе возле Вьехо-Сангайаико в 200 км к юго-востоку от Лимы. Звучащий пол, встроенный в платформу под открытым небом между 1000 и 1400 годом н.э., продолжали использовать при инках (с 1400 по 1532 год) и, возможно, даже в первые годы после испанского завоевания.

Видео дня

«Известно, что танец был важнейшей составляющей андских ритуалов в доколумбову эпоху. Я полагаю, что эта платформа использовалась для усиления естественных звуков, сопровождающих танец», — рассказывает руководитель исследовательского проекта Кевин Лейн, археолог из Института культур (IDECU) Университета Буэнос-Айреса в Аргентине.

Результаты исследования, проведенного благодаря финансовой поддержке Фонда имени Герды Хенкель, были недавно опубликованы в Journal of Anthropological Archaeology.

Пол для танца был встроен в одну из двух платформ под открытым небом, располагавшихся, вероятно, неподалеку от инкского храма, посвященного богу грозы. С платформ открывается вид на гору Уинчокрус, где в доколумбову эпоху стояла церемониальная платформа ушну.

«Полагаю, что эти открытые платформы использовались в качестве сцены для ритуалов почитания богов соседних гор, в данном случае Уинчокруса», — говорит Лейн.

Он объясняет, что, поскольку в верованиях андских народов божества молнии ассоциировались с дождем и громом, жители Вьехо-Сангайаико могли использовать этот танцевальный пол для имитации звуков грозы.

«Весьма вероятно, что аккомпанементом для этих танцев служили барабаны и, возможно, андские духовые инструменты».

Археологи обнаружили звуковой пол для танцев благодаря звукам, которые они услышали, ступив на его поверхность.

«Начав раскопки платформы, мы поняли, что она сконструирована специально для усиления звука, — рассказывает Лейн. — Видно, что в платформе выкопали углубление, а затем в него поместили особым образом подготовленные наполнители и поверхности, создающие эффект перкуссии: четыре слоя сушеных фекалий местных животных из семейства верблюдовых, переложенные четырьмя слоями чистой илистой глины».

По словам Лейна, небольшие пустоты в слоях фекалий издавали гулкий низкий звук, когда люди танцевали или топали по поверхности пола, диаметр которого составлял около 10 м.

«Насколько мы понимаем, платформа могла удерживать до 26 человек, танцующих в унисон и производящих громоподобный звук», — говорит Лейн и добавляет, что пыль, поднимавшаяся из-под ног танцоров, могла создавать дополнительный визуальный эффект.

В свете этой находки выдвигаются предположения, что на территории других андских объектов тоже могли быть усиливающие звук приспособления.

«Они уже были известны нам по ранним доинкским комплексам вроде Чавин-де-Уантара, но не исключено, что даже в поздний доколумбов период во многих комплексах имелись подобные конструкции», — поясняет Лейн.

Кроме того, использование звука недавно было изучено в Уануко-Пампа, еще одном андском комплексе в Перу.