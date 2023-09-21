Google включила чат-бот Bard в YouTube и Gmail

Корпорация Google представила новое расширение для своего чат-бота Bard, которое позволяет пользователю получать доступ к данным из других сервисов компании. Эту информацию можно извлекать даже из нескольких приложений и сервисов Google, объединяя ее в одном чате.

Новая функция получила название Bard Extensions и предоставляет возможность получать и предоставлять данные, полученные из разных инструментов Google. Среди них Gmail, Docs, Drive, Maps, YouTube, Google Flights и Hotels. Теперь пользователи могут получать информацию из различных источников, даже если она разбросана по разным приложениям.

Например, пользователь сможет запросить краткое содержание своего резюме, которое хранится в облачном хранилище Drive. Bard Extensions автоматически извлечет текст из соответствующего сервиса и предоставит его пользователю в удобной форме.

Кроме того, Bard Extensions будет проверять точность своих ответов, обращаясь к поисковой системе Google. Это поможет пользователям получать более достоверную информацию и оценивать, насколько ответы бота соответствуют реальным данным.

Важно отметить, что пользователи сами выбирают, к каким сервисам они хотят предоставить доступ чат-боту. Компания подчеркивает, что персональные данные, доступ к которым предоставляется, не передаются третьим лицам и не используются для обучения искусственного интеллекта.