Создан новый метод получения энергии из Солнца

Российские специалисты из Национального исследовательского Томского политехнического университета (ТПУ) в совместной работе с австрийскими и японскими коллегами создали новый метод получения энергии из Солнца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу университета.

Технология позволит проводить химические реакции под воздействием ультрафиолета, что в конечном итоге можно будет использовать для получения энергии или ценных химических веществ, а также для очистки воды. Главную роль в процессе фотокатализа играют полупроводники, которые поглощают свет и преобразуют его в электроны с высокой энергией.

Разработка ученых представляет собой уникальные полупроводники в форме нанолент на основе диселенида вольфрама. Это вещество позволяет оптимизировать процесс фотокатализа, однако его применение сопряжено с определенными сложностями в производстве. Теперь команда представила способ усовершенствования оптоэлектронных свойств диселенида вольфрама с помощью наночастиц серебра, прикрепленных лазером. В результате авторы ускорили фотокаталитический процесс, достигнув КПД около 100 процентов.