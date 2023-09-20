В России появилась возможность проверять товары в приложении «Госуслуги»

Правительство России закрепило возможность проверки подлинности товаров с помощью приложения «Госуслуги». Об этом сообщает пресс-служба кабмина в Telegram-канале.

Теперь покупатели могут узнать, где, когда и кем был произведен товар, а также получить информацию о его весе или объеме. Для этого достаточно отсканировать специальный графический символ на упаковке, нажав кнопку «Госкан» в приложении.

Работа сервиса обеспечивается через взаимодействие единого портала госуслуг и государственной системы маркировки «Честный знак». Сейчас в списке подлежащих маркировке изделий и продуктов находятся лекарства, БАДы, молочная продукция, питьевая вода, пиво, табак, обувь, шубы, товары легкой промышленности, фотоаппараты, автомобильные шины и другие товары. В дальнейшем список будет расширяться.