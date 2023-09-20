Место, где следует искать пришельцев, назвал американский ученый, профессор Северо-Восточного университета Брайан Хельмут.

По словам эксперта, несмотря на то что он не является специалистом в данной области, зато неплохо разбирается в океанологии. Благодаря этому профессор считает, что люди имеют смутные представления о том, как много загадок таят в себе моря, океаны и другие водоемы.

«Если бы я исследовал НЛО на Земле, то, безусловно, начал бы с океана. В нем сосредоточено подавляющее большинство живого пространства и живых организмов», – сказал ученый.

Хельмут рассказал, что в специальную комиссию NASA, которая будет заниматься поисками пришельцев, вошла океанограф Пола Бонтемпи. Это вполне логично, считает эксперт.

Пентагон опубликовал рассекреченные видео об НЛО

На минувшей неделе в NASA заявили о назначении нового руководителя исследований НЛО. Им стал Марк Маккинерни – до этого он занимал пост представителя организации в Пентагоне, пишет портал Northeastern Global News.