Предсказано исчезновение вечной мерзлоты к 2100 году

Большая часть приповерхностной вечной мерзлоты может исчезнуть к 2100 году. Это предсказывает международная группа ученых, которые сравнили нынешние климатические тенденции с климатом планеты 3 миллионов лет назад. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).