Предсказано исчезновение вечной мерзлоты к 2100 году

Большая часть приповерхностной вечной мерзлоты может исчезнуть к 2100 году. Это предсказывает международная группа ученых, которые сравнили нынешние климатические тенденции с климатом планеты 3 миллионов лет назад. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

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Количество приповерхностной вечной мерзлоты может сократиться на 93 процента по сравнению с доиндустриальным периодом с 1850 по 1900 год. Это соответствует самому экстремальному сценарию потепления, указанному в последнем докладе Межправительственной группы экспертов по изменению климата.

К 2100 году приповерхностная вечная мерзлота в верхних слоях почвы может существовать только на восточно-сибирских нагорьях, Канадском арктическом архипелаге и в самой северной части Гренландии. Подобные условия были в теплый период середины плиоцена.