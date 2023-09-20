Эксперт рассказала, кому в России стоит привиться от нового штамма COVID-19

Ученые и врачи сообщили, кому в России стоит привиться от нового штамма коронавируса «пирола», сообщает РИА Новости.

© Газета.Ru

Ученые отмечают, что «пирола» является очередной версией «омикрона», которая впервые была зарегистрирована в Дании. На данный момент в России случаев заболевания из-за «пиролы» пока не отмечено, но в некоторых ведомствах вводятся превентивные меры — например, сотрудников Дома Правительства обязали носить маски, а также сократить количество командировок.

«Конкурируя с другими вирусами и постоянно ускользая от иммунитета, «омикрон» смог накопить множество мутаций. Та же история с «пиролой» — она старше других субвариантов «омикрона». Просто стала распространяться, лишь когда достаточно мутировала», — рассказал старший научный сотрудник Института иммунологии и физиологии УрО РАН, кандидат медицинских наук Михаил Болков.