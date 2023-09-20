Intel назвала дату выпуска мобильных процессоров Core Ultra и Xeon

На недавнем технологическом инновационном саммите Intel ON, компания Intel анонсировала дату выпуска своего нового процессора.

Первое поколение мобильных процессоров Intel Core Ultra, известное под кодовым именем Meteor Lake, будет представлено 14 декабря.

Данная модель станет «ключевым событием» в плане развития клиентских процессоров Intel.

Впервые он будет использовать технологию упаковки Foveros и предложит значительные улучшения в производительности благодаря интеграции графического адаптера Intel, который обеспечивает производительность на уровне дискретных видеокарт.

Пятое поколение процессоров Intel Xeon будет представлено также 14 декабря. Новинка с высокой энергоэффективностью, названная Sierra Forest, появится на рынке в I половине 2024 года.