Ученые выяснили, как летучим мышам удается избегать рака

Американские исследователи из Центра количественной биологии Симонса Лаборатории Колд Спринг Харбор в Нью-Йорке выяснили, как летучим мышам удается оставаться практически неуязвимыми для рака и сохранять сильный иммунитет. Статья опубликована в научном журнале Genome Biology and Evolution.

Летучие мыши считаются исключительными среди млекопитающих не только из-за способности к полету, но и благодаря долгой жизни, низкой заболеваемости раком и мощной иммунной системе, которая позволяем им переносить заражение вирусными инфекциями.

Чтобы понять природу хорошего здоровья рукокрылых, биологи секвенировали геномы ямайской летучей мыши и усатой летучей мыши, а затем сравнили их гены с генами сородичей и других животных.

Исследователи обнаружили у летучих мышей генетические адаптации в шести белках, связанных с восстановлением ДНК, а также в 46 белках, связанных с раком и подавляющих развитие опухолей. Ученые выяснили, что противораковые белки у летучих мышей оказались вдвое более насыщенными по сравнению с другими млекопитающими.