«Тинькофф» создал телефонных роботов для борьбы с мошенниками

«Тинькофф» в рамках борьбы с мошенниками создал телефонных роботов, имитирующих разговор с реальным человеком, которые должны заставить преступников «висеть на линии». Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.

В банке отметили, что сервис будет активироваться, когда антифрод определит, что номер принадлежит злоумышленникам. В таком случае звонок будет перенаправляться на «Защитника Олега» и задействуется соответствующий сценарий.

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В числе персонажей есть «пожилой мужчина, который во время разговора ищет свои очки, чтобы лучше слышать», «молодая мама, которая пытается справиться с активным ребенком на детской площадке», «мужчина, выгуливающий свою собаку в парке», а также «уставший раздраженный мужчина за рулем».

Созданный с помощью искусственного интеллекта сервис включается в разговор с мошенником, который думает, что общается с реальным человеком. При этом в зависимости от определенных фраз роботы подбирают нужный сценарий разговора. Они могут что-то переспросить, отвлечься на внешние события, позвать для участия в разговоре стороннего человека, а также выразить сомнение в честности собеседника.

«Модель на базе искусственного интеллекта провела анализ более 40 тысяч минут звонков мошенников, а также скрипты их разговоров, фразы-триггеры, после которых злоумышленники готовы продолжить разговор, и эмоциональную реакцию мошенников на разные сценарии событий», - говорится в сообщении.

В пресс-службе обратили внимание на то, что роботы «обладают каждый своим характером и специально разработанными речевыми уловками по удержанию мошенника на линии».

В «Тинькофф» также отметили, что удержание преступников на линии позволяет «снизить число успешных атак на телефонных абонентов, оперативно отслеживать и получать новые сценарии мошенничества.

«Чем дольше злоумышленник «висит» на линии, тем меньшее число потенциальных жертв он успевает обзвонить за день», - считают в кредитной организации.

Новый сервис бесплатен для клиентов и сейчас доступен около 500 тысячам пользователям «Защитника Олега». При этом неважно, являются ли они клиентами экосистемы «Тинькофф», главное, чтобы у них был подключен телефонный секретарь.