В Китае iPhone 15 стал хитом продаж

В Китае новый iPhone 15 стал настоящим хитом продаж. Согласно информации Bloomberg, все доступные модели на платформе Tmall были раскуплены в течение минуты после начала приёма предварительных заказов.

Сейчас очередь на покупку некоторых моделей растянулась на полтора месяца и даже больше.

Такое внимание к новому продукту Apple кажется неожиданным, учитывая ранее обсуждавшиеся в китайских СМИ и социальных сетях новинки от Huawei, а также запреты на использование продукции Apple в правительственных учреждениях.

Однако, как заявил аналитик Минг-Чи Куо, все эти факторы мало повлияли на реальный спрос.

Спрос на модель iPhone 15 Pro Max оказался особенно высоким, превышая прошлогодние показатели iPhone 14 Pro Max. Предварительные заказы на новые устройства начались 15 сентября, а в продажу они поступят 22 сентября.

Столь феноменальный успех в Китае поднимает вопросы о том, как китайский рынок воспринимает продукты Apple в контексте национального патриотизма и ограничений от правительства.