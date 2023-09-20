Пользователей Microsoft Exchange Online оставят без поддержки службы EWS

Компания Microsoft сегодня опубликовала объявление для пользователей Exchange Online, объявив, что прекратит отвечать на запросы пользователей веб-служб Exchange 1 октября 2026 года и рекомендует вместо этого использовать Microsoft Graph.

В 2018 году Microsoft объявила, что больше не будет предоставлять обновления функций для службы EWS в Exchange Online. Согласно опубликованному сегодня объявлению, она будет и дальше продвигать переход на Exchange Online в ближайшие три года.

Microsoft заявила, что это объявление о прекращении использования EWS применимо только к Microsoft 365 и Exchange Online (все среды), но не влияет на EWS на Exchange Server.

Кроме того, изменения в Exchange Online не повлияют на Outlook для Windows или Mac, Teams или любой другой продукт Microsoft.