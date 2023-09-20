Пользователей Microsoft Exchange Online оставят без поддержки службы EWS

Microsoft уведомляет пользователей Exchange Online о прекращении поддержки службы EWS
Компания Microsoft сегодня опубликовала объявление для пользователей Exchange Online, объявив, что прекратит отвечать на запросы пользователей веб-служб Exchange 1 октября 2026 года и рекомендует вместо этого использовать Microsoft Graph.
В 2018 году Microsoft объявила, что больше не будет предоставлять обновления функций для службы EWS в Exchange Online. Согласно опубликованному сегодня объявлению, она будет и дальше продвигать переход на Exchange Online в ближайшие три года.
Microsoft заявила, что это объявление о прекращении использования EWS применимо только к Microsoft 365 и Exchange Online (все среды), но не влияет на EWS на Exchange Server.
Кроме того, изменения в Exchange Online не повлияют на Outlook для Windows или Mac, Teams или любой другой продукт Microsoft.
Microsoft заявила, что продолжит выпускать обновления безопасности компонентов EWS для пользователей Exchange Online до октября 2026 года.