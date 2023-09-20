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Под Калугой нашли клад необычных древнеримских серебряных монет

Калужский объединенный музей-заповедник проинформировал об обнаружении на территории области уникального клада с древнеримскими серебряными монетами.

Под Калугой нашли клад древнеримских монет
© Калужский объединенный музей-заповедник

По данным учреждения, археологи Калужского объединенного музея-заповедника нашли клад в процессе раскопок на территории региона. Монеты оказались серебряными динариями I-III века нашей эры.

На реверсах динариев отчеканены профили императоров: Траяна, Антония Пия. Примечательно, что есть монеты с изображениями супруги Пия, Фаустины Старшей, ее дочери Фаустины Младшей и Марка Аврелия. В кладе насчитали 51 монету.

Реставраторам предстоит провести детальную атрибуцию и восстановление. Предполагается, что монеты пополнят выставочные экспонаты калужского музея-заповедника.

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