Под Калугой нашли клад древнеримских монет

Калужский объединенный музей-заповедник проинформировал об обнаружении на территории области уникального клада с древнеримскими серебряными монетами.

По данным учреждения, археологи Калужского объединенного музея-заповедника нашли клад в процессе раскопок на территории региона. Монеты оказались серебряными динариями I-III века нашей эры.

На реверсах динариев отчеканены профили императоров: Траяна, Антония Пия. Примечательно, что есть монеты с изображениями супруги Пия, Фаустины Старшей, ее дочери Фаустины Младшей и Марка Аврелия. В кладе насчитали 51 монету.