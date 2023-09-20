Китайские хакеры придумали новый способ скрытой атаки на Linux

Исследователи в области кибербезопасности обнаружили новый бэкдор для операционной системы Linux, который, как предполагается, разработан китайскими хакерами.

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Эта дыра, получившая название SprySOCKS, является модификацией уже известного вредоносного ПО для Windows — Trochilus.

Он был впервые замечен в 2015 году и связан с китайской группой APT10, известной также как Stone Panda и MenuPass.

SprySOCKS не просто копирует функции Trochilus, но и добавляет новые возможности. Он способен собирать информацию о системе, управлять заражённым компьютером на расстоянии, перечислять сетевые соединения и создавать прокси на базе протокола SOCKS.

Последнее нужно для передачи файлов и других данных между компрометированной системой и сервером, контролируемым злоумышленниками.

Этот бэкдор представляет собой серьёзную угрозу, так как он трудно обнаружим и может быть использован для различных целей, включая шпионаж и финансовые махинации.