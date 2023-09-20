В Томске испытывают новый метод терапии рака

На исследовательском ядерном реакторе Томского государственного университета продолжаются доклинические исследования перспективной методики лечения злокачественных опухолей. Она основана на реакциях, возникающих между радиочувствительными медикаментами и нейтронами.

© ТПУ

Исследования проходят при поддержке программы "Приоритет-2030" и национального проекта "Наука".

Видео дня

Суть методики в том, что злокачественное новообразование облучают потоком нейтронов, который разрушает поврежденные ткани и существенно снижает вероятность рецидива. Пациенту вводится препарат, чаще всего содержащий нетоксичный стабильный изотоп бора. Раковые клетки интенсивно накапливают этот препарат, что повышает их чувствительность к нейтронному излучению. Наиболее востребован этот вид терапии при лечении неоперабельных опухолей. В России технология пока не применяется.

На единственном в стране действующем университетском реакторе в Томске оборудование для проведения инновационной терапии появилось в 2020 году. В качестве альтернативы изотопу бора ученые вуза используют изотоп гадолиния.

Некоторые неоперабельные новообразования можно вылечить только таким способом

"По масштабам использования в мире такая терапия пока считается экспериментальной, но некоторые сложные неоперабельные новообразования можно вылечить только таким способом, - пояснил и.о. ректора Томского политеха Леонид Сухих.

- В рамках гранта РНФ наши ученые вместе с коллегами из НГУ проводят доклинические испытания этой терапии в Томске. В январе 2023 года первым "пациентом" стала собака с меланомой верхнего нёба. Позднее процедуру прошли еще два питомца.

Мониторинг их состояния дает обнадеживающие промежуточные результаты: одна из "пациенток" полностью излечилась.

Сейчас на реакторе завершается очередной этап доклинических испытаний, его участниками стали девять кошек и собак.