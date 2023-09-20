Человечеству предрекли катастрофу из-за искусственной блокировки Солнца

Искусственное снижение яркости Солнца ради борьбы с последствиями глобального потепления может привести к катастрофе на планете. Об этом заявили ученые из Межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата.

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Ученые потребовали ввести мораторий на искусственное снижение яркости Солнца методами солнечной геоинженерии. Технология, в основе которой лежит распыление в стратосфере аэрозолей с частицами серы для обратного отражения света в космос, может привести к уменьшению солнечной активности в атмосфере Земли. Из-за этого нарушится цикл муссонных дождей в Южной Азии и Западной Африке. В результате на планете снизится урожайность многих сельскохозяйственных культур и миллионы людей окажутся перед угрозой голодной смерти.

Кроме того, эксперты считают, что уменьшение яркости Солнца может обратить вспять прогресс в восстановлении озонового слоя, который защищает жизнь на Земле от смертоносного ультрафиолетового излучения.

Учитывая эти факторы, климатологи заявили, что борьбу с глобальным потеплением в настоящий момент стоит ограничить сокращением выбросов углекислого газа, метана и других веществ в атмосферу. Также они призвали разработать методы утилизации углекислого газа в промышленности и энергетике, пишет ScienceAlert.