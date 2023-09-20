В России начали продавать смартфон Realme C51

Производитель электроники Realme сообщил о старте продаж своего нового смартфона Realme C51 в России. Цена устройства составляет 13 990 рублей, его уже можно приобрести в популярных торговых сетях.

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Смартфон работает на восьмиядерном чипе Unisoc T612 с частотой 1.82 ГГц, IPS-экран диагональю 6,7 дюйма поддерживает разрешение HD+. Оперативная память — 4 ГБ, внутренняя — 128 ГБ.

REALME

Отличительной чертой смартфона стала «мини-капсула» — чёрная панель сверху с различной информацией, похожая на «чёлку» iPhone. Также стоит отметить двойную основную камеру на 50 мегапикселей.

REALME

Телефон поддерживает быструю зарядку на 33 Вт, работает на Android 13. В России Realme C51 доступен в двух цветовых вариантах — чёрном и зелёном.

REALME