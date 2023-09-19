В сеть утекла информация о цилиндрическом Xbox

В 2024 году Microsoft представит обновленную версию Xbox Series X с масштабным редизайном. Об этом сообщает издание The Verge, ссылаясь на утекшие данные IT-корпорации.

© Theverge

Новое устройство носит кодовое название Brooklin. Оно имеет форму круглого цилиндра со светящимся логотипом Xbox в нижней части фасада. В отличие от оригинального Xbox Series X модель 2024 года не имеет встроенного дисковода.

Из утекших материалов следует, что новинка получит фронтальный разъем USB-C и два тыльных USB-A, а также хранилище данных емкостью до 2 ТБ. Общая производительность системы не изменится и составит 12 терафлопсов.

Вместе с консолью Microsoft также представит новый контроллер с кодовым названием Sebile. Он получит продвинутую систему обратной тактильной отдачи по типу той, что уже используется в геймпаде DualSense для PlayStation 5.

Оба устройства будут представлены летом 2024 года и поступят в продажу зимой. Brooklin получит ценник в $499 (примерно 48,3 тыс. руб. по курсу на 19 сентября 2023 года), а контроллер Sebile – $299 (примерно 29 тыс. руб.).