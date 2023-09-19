Маск пошутил над редакторами Википедии

«Есть старая поговорка, что "историю пишут победители". Да, но никогда твои враги по-прежнему живы и у них много времени, чтобы редактировать Википедию. Да, у проигравших свободного времени много. И чем они занимаются? Редактируют Википедию», — сказал Макс во время разговора с Нетаньяху о цифровых энциклопедиях.