Маск пошутил над редакторами Википедии

Илон Маск шуткой о победителях и проигравших высмеял Википедию
Глава Tesla и SpaceX Илон Маск в беседе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху раскритиковал Википедию, описав ее редакторов старой поговоркой. Его слова приводит Opindia.
«Есть старая поговорка, что "историю пишут победители". Да, но никогда твои враги по-прежнему живы и у них много времени, чтобы редактировать Википедию. Да, у проигравших свободного времени много. И чем они занимаются? Редактируют Википедию», — сказал Макс во время разговора с Нетаньяху о цифровых энциклопедиях.
Премьер-министр Израиля в ответ на это пошутил, что «историю пишут люди, которые могут привлечь больше редакторов».
Стоит отметить, что Маск не в первый раз выступает с критикой в адрес Википедии за отсутствие редакционного надзора и распространение пропагандистского контента под видом фактов.