В iOS 17 появилась защита от получения фото и видео с порно

Одной из новых и необычных функций представленной 18 сентября iOS 17 стал ИИ-алгоритм под названием «Предупреждение о нецензурном или неприемлемом контенте». Функция предназначена для анализа входящего контента на предмет наготы и более пикантного содержания.

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В случае поступления порно алгоритм будет размывать фото и видео, а принять или отклонить такой контент останется за пользователем. Функция будет анализировать контент, который пользователь может получить в AirDrop, iMessage, FaceTime.