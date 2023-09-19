Honor начал продажи в Китае смартфона-клатча V Purse

Бренд Honor объявил о старте продаж смартфона Honor V Purse - смартфона в формате клатча на стыке цифровых технологий и моды. Смартфон в качестве концепта была представлен на IFA-2023 в Берлине и стал первым концептом, превращенным в коммерческий продукт.

© Honor

Толщина Honor V Purse составляет 8,6 мм в сложенном состоянии и 4,3 мм в развернутом. Он весит всего 214 г. Новая конструкция и материалы шарнира обеспечили прорыв в габаритах складных смартфонов. Пружины толщиной 1,2 мм, миниатюрные шестеренки диаметром всего 1,73 мм, улучшенный механизм складывания и фирменная сталь обеспечивают невероятную прочность без увеличения массы.

Видео дня

"Современные потребители стремятся к тому, чтобы инновации объединялись с модой, - комментирует CEO Honor Джордж Чжао. - Чтобы удовлетворить это желание, компания находится в постоянном поиске смелых и необычных форм-факторов, выделяющихся на фоне всех остальных продуктов. Так мы создали Honor V Purse - совершенно новое поколение складных смартфонов, демонстрирующее наше видение дизайна будущего и того, каким должен быть симбиоз гаджетов и моды".

Сенсор IMX800 с разрешением 50 Мп обеспечивает высокое качество съемки на основную камеру Honor V Purse. Дополнительные творческие возможности обеспечивает ультраширокоугольная камера 12 Мп с автофокусом и функцией макросъемки.

Камера Honor V Purse позволяет использовать четыре фокусных расстояния с зумом 0,6x, 0,8x, 1x и 1,3x для разных стилей портретной съемки. Смартфон также поддерживает специальный режим "Портрет" с переключением между зумом 1х и 2х, а также новый алгоритм AI Skin Color для интеллектуального улучшения текстуры кожи и впечатляющего размытия фона.

Honor

Honor V Purse оснащен гибким OLED-экраном c диагональю 7,71 дюйма, разрешением 2K и пиковой яркостью до 1600 нит. В вечернее и ночное время новые алгоритмы управления подсветкой позволяют снизить яркость до двух нит для комфортного взаимодействия с контентом.

Два кремний-углеродных аккумулятора в Honor V Purse получили общую емкость 4500 мАч и обеспечивают продолжительное время работы без подзарядки: до 8,7 часов непрерывного просмотра видео, до 10,6 часов чтения или 16 часов прослушивания музыки в стриминговых сервисах при развернутом экране.

Работает смартфон на фирменной операционной системы MagicOS 7.2 на базе Android 13.