Российские ученые не могут изучить новый штамм COVID-19 «пирола»

У нас пока этого штамма нет, поэтому и информации подробной нет. <...> Да, коллеги из других стран делились с нами штаммами. Во всяком случае, когда появился первый «уханьский» штамм, потом «дельта», нам передавали их. Сейчас такой необходимости, очевидно, нет, но и не думаю, что в современных условиях нам его тут же передадут. Намного тяжелее стало путешествовать, переезжать, перевозить, рейсов нет, — сказал вирусолог.