iOS 17 резко сокращает время работы от батареи
Эксперты провели тестирование смартфонов Apple c новой iOS 17, выпущенной накануне, чтобы понять, насколько эффективной оказалась операционная система. Результаты оказались неожиданными.
Специалисты издания iAppleBytes провели независимое исследование автономности разных iPhone после обновления до свежей iOS. Тестированию подверглись следующие модели: SE 2020, 8, XR, 11, 12 и iPhone 13. Эксперимент показал, что время автономной работы всех iPhone значительно сократилось и достигло минимума со времен iOS 14.
Хуже всего сопротивляется iOS 17 iPhone XR. Девайс пятилетней давности держит заряд на 21% хуже, чем до обновления. График снижения автономности других моделей представлен ниже:
iOS 17 уничтожает аккумуляторы на iPhone Фото: iAppleBytes
iPhone SE 2020 — держит заряд на 9% хужеiPhone 11 — хуже на 5%iPhone 12 — хуже на 5%iPhone 13 — хуже на на 11%.
На графике хорошо видно, что в версии iOS 16.6.1 или 16.7 время автономной работы смартфонов по-прежнему хорошее. Так что, отмечают авторы исследования, если у вас относительно высокие требования к времени автономной работы, рекомендуется пока остановиться на этих двух версиях.
Ранее стало известно, что клиенты «Тинькофф» после переход их смартфонов на iOS 17 больше не могут переводить деньги по номерам карт Visa и MasterCard других банков. Также нельзя пополнять счет «МИР» в Сбере. Об этом сообщили представители банка. Проблем с другими банковскими приложениями на iOS 17 не обнаружено.