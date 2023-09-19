iOS 17 резко сокращает время  работы от батареи

Эксперты провели тестирование смартфонов Apple c новой iOS 17, выпущенной накануне, чтобы понять, насколько эффективной оказалась операционная система. Результаты оказались неожиданными.

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Специалисты издания iAppleBytes провели независимое исследование автономности разных iPhone после обновления до свежей iOS. Тестированию подверглись следующие модели: SE 2020, 8, XR, 11, 12 и iPhone 13. Эксперимент показал, что время автономной работы всех iPhone значительно сократилось и достигло минимума со времен iOS 14.

Хуже всего сопротивляется iOS 17 iPhone XR. Девайс пятилетней давности держит заряд на 21% хуже, чем до обновления. График снижения автономности других моделей представлен ниже:

iOS 17 уничтожает аккумуляторы на iPhone Фото: iAppleBytes

iPhone SE 2020 — держит заряд на 9% хужеiPhone 11 — хуже на 5%iPhone 12 — хуже на 5%iPhone 13 — хуже на на 11%.

На графике хорошо видно, что в версии iOS 16.6.1 или 16.7 время автономной работы смартфонов по-прежнему хорошее. Так что, отмечают авторы исследования, если у вас относительно высокие требования к времени автономной работы, рекомендуется пока остановиться на этих двух версиях.