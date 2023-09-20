Новая версия Bard получит доступ к сервисам Google

Google представил новую версию собственного чат-бота Bard, который получит доступ к приложениям и сервисам компании, включая Gmail, Docs, Drive, Maps, YouTube, а также Google Flights и Hotels, сообщает TechCrunch. Например, обрабатывая запрос, чат-бот может искать информацию в почтовом ящике пользователя.

Работать с ними Bard будет лишь тогда, когда пользователь даст на это разрешение. Отозвать его можно в любой момент, отметили в компании. При этом, данные из Gmail, Google Drive или Docs не используются для обучения ИИ-модели с применением подкрепления, сказал руководитель отдела продуктов Bard Джек Кравчик.

«Это похоже на то, как мы в прошлом подходили к фильтрации спама в сервисах Google — ваши личные данные не считываются, поскольку мы считаем, что доверие — это важнейшая основа, на которой мы строим свою работу», — поясняет Кравчик.