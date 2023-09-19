Эксперт оценил планы по блокировке сервисов выдачи виртуальных мобильных номеров
Эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов в разговоре с Рамблером прокомментировал планы российских властей запретить использование виртуальных мобильных номеров и рассказал о соответствующей технологии, которой в настоящее время активно пользуются телефонные мошенники.
Ранее правительство РФ признало использование виртуальных мобильных номеров (DEF-номеров) угрозой безопасности в сфере связи и интернета, передавал ТАСС. В Правила централизованного управления сетью связи общего пользования вносят изменения, и после 1 сентября 2024 года сервисы по выдаче таких номеров будут блокировать. На данный момент для регистрации в соцсетях и мессенджерах, в том числе в Telegram, пользователь должен предоставить номер мобильного телефона, который при необходимости позволяет идентифицировать его владельца. При этом часто злоумышленники используют при регистрации не реальные, а виртуальные DEF-номера, которые принадлежат иностранным операторам связи, сдаются в аренду и никак не привязаны к персональным данным конкретного человека.
У любого звонка есть реальный идентификационный номер и так называемый Caller ID. И все звонки VoIP (voice over Internet Protocol caller identification) - все звонки по интернету - всегда отправляют в наши телефоны вот этот Caller ID. Благодаря этому в течение долгого времени у мошенников была возможность создать звонок таким образом, что на смартфоне у человека определялся номер кого-то из его родственников или людей, которым он доверяет... Изначально технология создавалась для безобидных целей. Например, чтобы из банка или какой-то компании могли позвонить со своего "красивого" номера, начинающегося с цифр "800", и чтобы люди понимали, откуда им звонят. Создавались виртуальные диспетчерские, где был единый номер, им пользовались сотрудники и делали удобный сервис. Но этой технологией начали пользоваться мошенники, что стало большой бедой.Павел МясоедовДиректор и партнер компании «Интеллектуальный резерв», эксперт по кибербезопасности
Операторы связи в течение долгого времени не имели законодательных оснований блокировать какие-либо звонки, поступающие их абонентам, подчеркнул эксперт.
"Но со временем такие основания начали появляться. В частности, одна из соответствующих законодательных инициатив была подписана этим летом. Однако проблема приняла настолько массовый характер, что даже после принятия ряда решений в этой сфере"черный" рынок подменных номеров и подменных звонков остался. Мы до сих пор можем получить звонок непонятно от кого", — отметил собеседник.
Одним из действенных способов выявить мошенника, использующего технологию VoIP, может стать обратный звонок на определившийся номер, подчеркнул Мясоедов.
Специалист выразил мнение, что для добросовестных абонентов и колл-центров, использующих технологию VoIP, в России может быть создан специальный реестр, нахождение в котором позволит им продолжать пользоваться интернет-телефонией.
"Из различных банков или компаний, возможно, продолжат звонить с номеров, начинающихся с "800". Однако те, кто захочет создать виртуальную диспетчерскую, будут вынуждены регистрировать у регулятора свои номера и колл-центры, чтобы иметь возможность использовать один или несколько подменных номеров. Мошенники, преступники и люди, которые хотят просто поразвлекаться, не смогут использовать технологию. Так что это отличная инициатива", — заключил эксперт.
В последнее время практически ежедневно полицейские сводки по всей стране фиксируют задержания курьеров, которые обслуживают телефонных мошенников, сообщала ранее "Российская газета".