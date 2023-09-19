Эксперт оценил планы по блокировке сервисов выдачи виртуальных мобильных номеров

У любого звонка есть реальный идентификационный номер и так называемый Caller ID. И все звонки VoIP (voice over Internet Protocol caller identification) - все звонки по интернету - всегда отправляют в наши телефоны вот этот Caller ID. Благодаря этому в течение долгого времени у мошенников была возможность создать звонок таким образом, что на смартфоне у человека определялся номер кого-то из его родственников или людей, которым он доверяет... Изначально технология создавалась для безобидных целей. Например, чтобы из банка или какой-то компании могли позвонить со своего "красивого" номера, начинающегося с цифр "800", и чтобы люди понимали, откуда им звонят. Создавались виртуальные диспетчерские, где был единый номер, им пользовались сотрудники и делали удобный сервис. Но этой технологией начали пользоваться мошенники, что стало большой бедой.

Павел Мясоедов Директор и партнер компании «Интеллектуальный резерв», эксперт по кибербезопасности