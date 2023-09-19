Исследование: большая часть Вселенной состоит из темной энергии

Новое исследование Вселенной подтвердило, что на темную энергию приходится около 69 процентов от «всего сущего». Об этом сообщает ScienceAlert со ссылкой на ученых из Национального исследовательского института астрономии и геофизики Египта и Университета Чиба (Япония).

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По данным исследователей, остающийся 31 процент Вселенной состоит как из темной материи, так и из «обычной» (это частицы и силы, составляющие все, что мы видим).

Темная энергия - это гипотетическая форма энергии, которая заполняет Вселенную и вызывает ее расширение. Темная материя - это гипотетическая форма материи, которая не излучает, не поглощает и не рассеивает электромагнитное излучение, поэтому она не видима нам. Считается, что темная материя оказывает гравитационное воздействие на видимую материю. Это позволяет объяснить наблюдаемое поведение галактик и их скоплений.

Как рассказал астроном Мохамед Абдулла, космологи полагают, что только примерно 20 процентов всей материи состоят из обычной или «барионной» материи, которая включает в себя звезды, галактики, атомы и жизнь.

«Около 80 процентов [Вселенной] состоит из темной материи, загадочная природа которой еще не известна», - подчеркнул он.