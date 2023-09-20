Ученые выяснили, как световое загрязнение влияет на эволюцию птиц

Американские биологи из Университета штата Вашингтон установили, что световое загрязнение городов повлияло на эволюцию некоторых видов птиц. Яркие огни привели к тому, что глаза пернатых уменьшились в размерах. Исследование опубликовано в научном журнале Global Change Biology.

© Газета.Ru

Ученые изучили особей красного кардинала и северного крапивника, которые круглый год живут в центре города Сан-Антонио в штате Техас. Они пришли к выводу, что глазные яблоки обитателей центра оказались на 5% меньше чем у их сородичей, населяющих менее освещенные окраины.

При этом у перелетных птиц, таких как овсянка и белоглазый виерон, глаза оказались одинакового размера независимо от того, где они жили большую часть года.

«Исследование показывает, что птицы могут со временем адаптироваться к городским районам. Но перелетные птицы не адаптируются, вероятно, потому, что в местах их зимовки они реже сталкиваются с антропогенным световым и шумовым воздействием. Поэтому им труднее приспособиться к городской жизни во время брачного сезона», — отметила ведущий автор исследования, специалист по дикой природе Дженнифер Филлипс.

По словам биологов, птицы с большими глазами будут сильнее страдать от жизни в городских условиях, так как не смогут нормально спать из-за ночного освещения улиц и парков.