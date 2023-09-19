Стало известно о влиянии презентации iPhone 15 на PornHub

Во время презентации Apple, которая прошла 12 сентября 2023 года, трафик сервиса PornHub падал до 11,6%. Информация об этом появилась на официальном сайте порноресурса.

На момент начала презентации (20:00 по Москве) трафик порноресурса с устройств Apple упал на 6,9%. Максимальное падение (11,6%) было зафиксировано во время показа Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2. Другой большой провал (на 11,4%) в посещаемости порносайта пришелся на время анонса iPhone 15 Pro.

Меньше всего людей заинтересовал блок презентации, посвященный заботе Apple об экологии – трафик в этот момент упал всего на 5%. Рассказ компании о возможности новых iPhone при помощи спутниковой связи вызывать службу спасения для людей в чрезвычайной ситуации на дороге тоже не вызывал ажиотажа – посещаемость порноресурса в этот момент просела на 5,6%.