РКН заблокировал вTelegram распространяющего персональные данные бота

"Сейчас нужно концентрироваться на том, чтобы не допускать новых утечек - а для этого всем организациям, которые оперируют персональными данными граждан, необходимо кратно наращивать компетенции в инфобезе. Есть еще один вариант: сокращать количество таких операторов, и он тоже всерьез рассматривается", - отметил Горелкин.