IT-эксперт оценил степень защищенности данных в цифровых паспортах россиян
IT-эксперт Артем Геллер в разговоре с Рамблером прокомментировал введение цифровых паспортов для граждан России, отметив, что они предполагают более высокий уровень защищенности данных, нежели бумажные аналоги.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о введении цифрового паспорта, устанавливающий порядок использования цифровой версии удостоверения личности. Инициатива о введении цифрового паспорта прозвучала на совещании президента с членами правительства ещё в феврале. Как заявил тогда глава Минцифры Максут Шадаев, эта технология позволит россиянам "в простых бытовых ситуациях" использовать не оригинал документа, а его цифровую версию в смартфоне. В Минцифры при этом уточнили, что портал"Госуслуги"можно будет использовать вместо бумажных документов только в отдельных случаях, цифровые копии полностью не заменят оригиналы документов, удостоверяющих личность.
Геллер назвал введение цифровых паспортов "полезной инициативой".
Мы все больше продвигаемся в цифровой мир, где можно будет не носить с собой бумажный паспорт, который может помяться, порваться или потеряться. Мобильный телефон всегда с нами. И это сейчас мобильный телефон, а дальше это будут смарт-часы и все остальное... Все ждали введение цифровых паспортов, но пока это тестовая версия, которая не везде присутствует.Артем Геллер Главный разработчик официального сайта президента РФ, IT-эксперт
Цифровые паспорта, по словам Геллера, повысят общий уровень защищенности персональных данных россиян.
"Это значительно больший уровень безопасности, чем, например, фотография паспорта гражданина или его распечатка. Ведь [для получения и использования цифрового паспорта] человек должен авторизоваться на "Госуслугах", зайти в соответствующий раздел, где будет сгенерирован код, а для этого должен быть доступ к телефону, проверенному посредством СМС и биометрических данных. Это довольно высокий уровень безопасности - не меньший, чем в печатном паспорте, который по большому счету можно подделать", — сказал специалист, подчеркнув, что мошенникам значительно проще украсть бумажный паспорт гражданина или узнать его данные, нежели получить информацию из электронного удостоверения личности.
На очередном этапе процесса внедрения цифровых удостоверений личности будет важно отработать порядок их использования, подчеркнул собеседник.
"Вопрос лишь в привычке и в отработке того, как их будут принимать в разных местах, например, в "Почте России", на проходных различных учреждений и заведений. Если в подобных местах в ближайшее время все это запустится, то мы на себе ощутим всю прелесть нововведения", — сказал специалист.
При создании и использовании цифрового паспорта IT-эксперт рекомендовал внимательно читать соответствующие инструкции, а также не передавать свой телефон посторонним лицам и "избегать непонятного софта".
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