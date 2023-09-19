Мы все больше продвигаемся в цифровой мир, где можно будет не носить с собой бумажный паспорт, который может помяться, порваться или потеряться. Мобильный телефон всегда с нами. И это сейчас мобильный телефон, а дальше это будут смарт-часы и все остальное... Все ждали введение цифровых паспортов, но пока это тестовая версия, которая не везде присутствует.

Артем Геллер Главный разработчик официального сайта президента РФ, IT-эксперт