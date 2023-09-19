В Британии создали работающий на воде ракетный двигатель размером с ноготь

В Имперском колледже Лондона разрабатывают ракетный двигатель под названием CubeSat Thruster с иридиевым катализатором. Он настолько мал, что его можно изготовить только с использованием технологий, изначально разработанных для производства кремниевых чипов, рассказал New Atlas.

© Imperial College/ESA

На спутники весом менее десяти килограммов сейчас приходится около 90 процентов всех запусков, а некоторые из них лишь немногим больше смартфона, поэтому создание миниатюрных компонентов для таких аппаратов - серьезная задача, отмечает издание.

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Одна из основных проблем - разработка ракетных двигателей. Эти двигатели должны быть не только небольшими, но и простыми, маломощными и не должны содержать токсичных материалов.

Проект ICE-Cube Thruster, финансируемый Европейским космическим агентством, соответствует этим критериям. Этот двигатель не просто небольшой, он крошечный - весь чип двигателя имеет длину примерно с ноготь, а длина камеры сгорания и сопла составляет всего один миллиметр. Для работы ему также требуется всего 20 ватт электрического тока, а в ходе испытаний он генерировал тягу в 1,25 миллиньютон при удельном импульсе 185 секунд на постоянной основе. Это в полмиллиарда раз меньшая тяга, чем у двигателей, используемых в космических кораблях.

В качестве топлива ICE-Cube Thruster использует обычную воду, которая «настолько невзрывоопасна и негорюча, насколько это возможно». Бортовой электрический ток создает электролиз, расщепляющий воду на водород и кислород, которые подаются в камеру сгорания для воспламенения, в итоге создается тяга для маневрирования CubeSat.

Идея с использованием воды не только очень экологична, она снижает полезную нагрузку, так как для хранения воды не нужно создавать давление. В итоге системы хранения и обработки могут быть легче и проще. Чтобы изготовить камеру сгорания и сопло для двигателя, по сути, в двух измерениях, потребовалось обратиться к микроэлектронике и методу микроэлектромеханических систем (MEMS).