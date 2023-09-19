Раскрыты характеристики будущего флагмана Samsung

Новый флагман Samsung Galaxy S24 получит 16 гигабайт оперативной памяти и титановый корпус. Об этом сообщает издание SamMobile.

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Журналисты медиа сослались на отчет известного инсайдера под ником Tech_Reve, который раскрыл характеристики будущих смартфонов Galaxy S24. По словам специалиста, самая дорогая модель серии — Samsung Galaxy S24 Ultra — будет иметь 6,8-дюймовый дисплей LTPO Super AMOLED с поддержкой частоты 120 герц, 16 гигабайт оперативной памяти и минимум 256 гигабайт встроенной памяти. Также устройство получит корпус из титана, поддержку стилуса и топовую версию с двумя терабайтами памяти.

Также премиальный флагман выйдет с процессором Snapdragon 8 Gen 3, тогда как остальные модели — в зависимости от региона — могут выйти с чипом Exynos 2400. Стартовые модели также получат минимум восемь гигабайт оперативной и 128 гигабайт встроенной памяти.

Кроме того, Tech_Reve выяснил, что смартфоны серии выйдут со стереодинамиками, встроенным в дисплей сканером отпечатков пальцев, 5G, Wi-Fi 6E/7, Bluetooth 5.3, NFC и портом USB 3.2 Type-C. Анонс флагманских устройств Samsung состоится в начале 2024 года.