Производительность Apple A17 Pro сравнима с топовыми чипами Intel и AMD

Новый мобильный чипсет Apple с самым свежим процессором показывает производительность, которую вполне можно сопоставить с самыми современными настольными решениями. AMD и Intel напряглись?

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При этом процессор Apple установлен в смартфон iPhone 15 Pro. «Камень» выполнен по техпроцессу 3 нм, получил более 19 миллиардов транзисторов, шесть ядер, среди которых 2 производительных и 4 энергоэффективных.

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Здесь же 16-ядерный блок нейросети, которая может обрабатывать до 35 триллионов операций в секунду. Впечатляет?

Tom's Hardware сообщает, что A17, протестированный в Geekbench 6, показывает примерно на 10% более высокий результат, чем A16 Bionic, что отмечала сама Apple на презентации.

Он набирает 2914 баллов, попадая в ту же самую нишу, что и настольные решения, например, Ryzen 9 7950X с 3172 баллами и Intel Core i9-13900K с 3223 баллами.

Впрочем, такое сравнение в синтетике не совсем корректно, так как вариант Apple работает на частоте 3,75 ГГц и TDP 7,5-8 Вт против 5,8 ГГц у Ryzen 9 или 6 ГГц у Core i9, у которых TDP выше 100 Вт.

Различия есть и по количеству ядер. A17 Pro с 6 ядрами в многоядерном же тесте набирает порядка 7199 баллов, что всего на 3% больше, чем у предка A16 Bionic. Это в свою очередь говорит о том, что Apple либо не вносила изменений в архитектуру процессора, либо они минимальны. AMD с 16 ядрами набирает 22240 баллов, что примерно в 3 раза больше. 24-ядерный (8 производительных и 16 энергоэффективных) Intel вырывается вперёд ещё сильнее с 22744 баллами.

Если же сравнить продукт Apple с мобильным решением от Qualcomm, то здесь победитель очевиден. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 в Geekbench в одноядерном тесте набирает 2050 баллов, а в многоядерном 5404 баллов.

Стоит напомнит также, что у A17 Pro 6-ядерный вычислительный чип с поддержкой трассировки лучей, который позволяет запускать игрушки в духе Assassin's Creed Mirage, Death Stranding и Resident Evil 4 Remake.