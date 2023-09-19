Марсоход Curiosity добрался до хребта, где вода оставила скопление обломков

Три миллиарда лет назад, во время одного из последних влажных периодов на Марсе, мощные потоки мусора несли грязь и валуны по склону огромной горы. Обломки разлетелись веером, который позже выветрился и превратился в высокий гребень, сохранив интригующую информацию о водном прошлом Красной планеты, рассказали в НАСА. После трех попыток марсоход Curiosity достиг хребта — до этого мешали острые скалы и слишком крутые склоны. Так что восхождение получилось одним из самых сложных. Марсоход смог изучить гребень с помощью своей 2-метровой роботизированной руки.

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«Спустя три года мы наконец нашли место, где у Curiosity получилось безопасно добраться до крутого хребта», — сказал Эшвин Васавада, научный сотрудник проекта Curiosity в Лаборатории реактивного движения НАСА.

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Марсоход поднимается на нижнюю часть 5-километровой горы Шарп с 2014 года, обнаруживая по пути следы древних озер и ручьев. Разные слои горы представляют разные эпохи марсианской истории. Хребет Гедиз Валлис, где находится эта гора, — одно из самых молодых геологических образований Марса.

Ровер провел на хребте 11 дней, усердно фотографируя и изучая состав темных пород, которые явно возникли в другом месте. Потоки селей, которые помогли сформировать хребет Гедиз-Вэллис, принесли эти камни — некоторые размером с автомобиль. Они дают редкую возможность изучить материал с вершины горы. Прибытие марсохода к хребту также позволило ученым впервые увидеть вблизи размытые остатки геологического объекта, известного как «веер селевого потока». Веера селевых потоков распространены как на Марсе, так и на Земле, но ученые все еще изучают, как они формируются.

«Огромные камни были вырваны высоко наверху, ринулись вниз и рассыпались веером внизу. Результаты этой кампании подтолкнут нас к лучшему объяснению таких событий не только на Марсе, но даже на Земле, где они являются стихийным бедствием», — сказал геолог Уильям Дитрих из Калифорнийского университета в Беркли.