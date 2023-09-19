Марсоход Curiosity добрался до хребта, где вода оставила скопление обломков

Марсоход Curiosity добрался на Красной планете до хребта, где вода оставила скопление обломков
Три миллиарда лет назад, во время одного из последних влажных периодов на Марсе, мощные потоки мусора несли грязь и валуны по склону огромной горы. Обломки разлетелись веером, который позже выветрился и превратился в высокий гребень, сохранив интригующую информацию о водном прошлом Красной планеты, рассказали в НАСА. После трех попыток марсоход Curiosity достиг хребта — до этого мешали острые скалы и слишком крутые склоны. Так что восхождение получилось одним из самых сложных. Марсоход смог изучить гребень с помощью своей 2-метровой роботизированной руки.
«Спустя три года мы наконец нашли место, где у Curiosity получилось безопасно добраться до крутого хребта», — сказал Эшвин Васавада, научный сотрудник проекта Curiosity в Лаборатории реактивного движения НАСА.
Марсоход поднимается на нижнюю часть 5-километровой горы Шарп с 2014 года, обнаруживая по пути следы древних озер и ручьев. Разные слои горы представляют разные эпохи марсианской истории. Хребет Гедиз Валлис, где находится эта гора, — одно из самых молодых геологических образований Марса.
Ровер провел на хребте 11 дней, усердно фотографируя и изучая состав темных пород, которые явно возникли в другом месте. Потоки селей, которые помогли сформировать хребет Гедиз-Вэллис, принесли эти камни — некоторые размером с автомобиль. Они дают редкую возможность изучить материал с вершины горы. Прибытие марсохода к хребту также позволило ученым впервые увидеть вблизи размытые остатки геологического объекта, известного как «веер селевого потока». Веера селевых потоков распространены как на Марсе, так и на Земле, но ученые все еще изучают, как они формируются.
«Огромные камни были вырваны высоко наверху, ринулись вниз и рассыпались веером внизу. Результаты этой кампании подтолкнут нас к лучшему объяснению таких событий не только на Марсе, но даже на Земле, где они являются стихийным бедствием», — сказал геолог Уильям Дитрих из Калифорнийского университета в Беркли.
Камера марсохода сделала 136 изображений хребта, которые собрали в мозаику с 360-градусным обзором окружающей местности. На этой панораме видны следы марсохода, который поднимается все выше.