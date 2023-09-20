Представлена первая отечественная водородная заправочная станция

Первую полностью отечественную заправочную станцию на основе локализованного электролизера с протонпроводящей мембраной представили сегодня на конференции «Топливные элементы и энергоустановки на их основе», которая проходит на базе Института физики твердого тела имени Ю.А. Осипьяна Российской академии наук (ИФТТ РАН). Доклад представил руководитель черноголовской компании «Поликом» Евгений Волков.
Заправочная станция, рассчитанная на давление до 350 атмосфер собрана в Черноголовке и вчера была представлена делегации компании «Русатом Оверсиз» во главе с вице-президентом Антоном Москвиным.
В своем докладе Евгений Волков показал модульное устройство заправочной станции, состоящей из собственно модуля заправки, генератора водорода на основе локализованного и электролизера на протоннобменной мембране и промежуточного накопителя.
Также в докладе инженеры представили и сам электролизер в формате универсальной платформы с производительностью от 2 до 10 кубических метров сверхчистого водорода в час и рассказали о сферах его применения (помимо транспорта, это и производство микроэлектроники, и охлаждение генераторов электростанций и некоторые другие области).
Самая первая водородная заправочная станция появилась несколько лет назад в черноголовском Центре компетенций НТИ «Новые и мобильные источники энергии» при ФИЦ ПХФ и МХ РАН (тогда – ИПХФ РАН), однако сама заправка была построена в Германии по техническому заданию Центра компетенций, а электролизный блок изготовили в «Поликоме». Нынешняя заправка – полностью отечественного производства.
Материал подготовлен при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках федерального проекта «Популяризация науки и технологий».
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