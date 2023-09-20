Представлена первая отечественная водородная заправочная станция

Первую полностью отечественную заправочную станцию на основе локализованного электролизера с протонпроводящей мембраной представили сегодня на конференции «Топливные элементы и энергоустановки на их основе», которая проходит на базе Института физики твердого тела имени Ю.А. Осипьяна Российской академии наук (ИФТТ РАН). Доклад представил руководитель черноголовской компании «Поликом» Евгений Волков.

© Индикатор

Заправочная станция, рассчитанная на давление до 350 атмосфер собрана в Черноголовке и вчера была представлена делегации компании «Русатом Оверсиз» во главе с вице-президентом Антоном Москвиным.

Снежана Шабанова

В своем докладе Евгений Волков показал модульное устройство заправочной станции, состоящей из собственно модуля заправки, генератора водорода на основе локализованного и электролизера на протоннобменной мембране и промежуточного накопителя.

Также в докладе инженеры представили и сам электролизер в формате универсальной платформы с производительностью от 2 до 10 кубических метров сверхчистого водорода в час и рассказали о сферах его применения (помимо транспорта, это и производство микроэлектроники, и охлаждение генераторов электростанций и некоторые другие области).

Самая первая водородная заправочная станция появилась несколько лет назад в черноголовском Центре компетенций НТИ «Новые и мобильные источники энергии» при ФИЦ ПХФ и МХ РАН (тогда – ИПХФ РАН), однако сама заправка была построена в Германии по техническому заданию Центра компетенций, а электролизный блок изготовили в «Поликоме». Нынешняя заправка – полностью отечественного производства.