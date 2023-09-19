Asus судится с Samsung из-за патентов на беспроводную связь 4G/5G

ASUS подала иск против Samsung за нарушение ее патентов на беспроводную связь 4G/5G
Хотя ASUS и не является крупным игроком на рынке смартфонов, у нее есть множество патентов, которые могут помочь компании получать доход.
Недавно ASUS подала иск против Samsung за нарушение ее патентов на беспроводную связь 4G/5G. По данным DigiTimes, Asus обвинила Samsung в нарушении своих патентов на беспроводную связь на нескольких смартфонах 4G/5G, включая Galaxy Z Flip 5. Сообщается, что это связано с тем, что Asus и Samsung не достигли соглашения о пошлинах за патентное лицензирование.
Компания Asus недавно основала компанию Asus Technology Licensing and Innovative Acoustics, Inc., которая владеет всеми патентами Asus и является объектом иска, поданного в Восточном округе Техаса.
Иск касается патента на беспроводную связь (патент США № 10 187 878), который описывает «метод и устройство для использования сконфигурированных ресурсов для улучшения передачи в системе беспроводной связи» и охватывает множество интеллектуальных устройств 4G и 5G.