Asus судится с Samsung из-за патентов на беспроводную связь 4G/5G

Хотя ASUS и не является крупным игроком на рынке смартфонов, у нее есть множество патентов, которые могут помочь компании получать доход.

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Недавно ASUS подала иск против Samsung за нарушение ее патентов на беспроводную связь 4G/5G. По данным DigiTimes, Asus обвинила Samsung в нарушении своих патентов на беспроводную связь на нескольких смартфонах 4G/5G, включая Galaxy Z Flip 5. Сообщается, что это связано с тем, что Asus и Samsung не достигли соглашения о пошлинах за патентное лицензирование.

Компания Asus недавно основала компанию Asus Technology Licensing and Innovative Acoustics, Inc., которая владеет всеми патентами Asus и является объектом иска, поданного в Восточном округе Техаса.