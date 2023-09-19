В Китае создали искусственную печень из стволовых клеток

Китайские власти одобрили проведение клинических испытаний искусственной печени, созданной на основе стволовых клеток, сообщает Центральная Служба Новостей. Эта разработка может стать спасением для миллионов людей, страдающих от печеночной недостаточности.

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Команда китайских ученых разработала биореактор - устройство, выполняющее функции печени, такие как детоксикация и синтез белков и химических веществ. Биореактор использует полупроницаемую мембрану для выращивания стволовых клеток и необходимых веществ. Затем эти вещества поступают в кровоток пациента, помогая ему восстановить ткани и снижать повреждение печени, вызванное воспалением.

Цель искусственной печени - помочь пациентам, пока их собственная печень не восстановит свои функции или пока не будет доступен донорский орган для трансплантации. Однако перед получением одобрения оно должно пройти несколько этапов клинических испытаний.