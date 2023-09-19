Ученые: исчезновение диких видов на Земле ускоряется

Исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, показало, что с 1500 года вымерли по меньшей мере 73 группы видов млекопитающих, птиц, рептилий и амфибий.

Ученые бьют тревогу, утверждая, что скорость исчезновения близкородственных видов животных резко возрастает из-за человеческой деятельности. Это подтверждает теорию о шестом массовом вымирании в истории Земли, которое считается в данный момент активным и ускоряющимся.

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Исследователи проанализировали скорость вымирания близкородственных видов за последние 500 лет и пришли к удивительному выводу. В отсутствие влияния человека эти виды могли бы сохраниться еще 18 000 лет. Однако под воздействием человеческой активности они исчезают намного быстрее.

Среди видов, исчезнувших с 1500 года, ученые называют слоновых птиц Мадагаскара, моа из Новой Зеландии и гавайских медоедов мохо.

Исследователи предупреждают, что потери будут продолжать расти в ближайшие годы из-за разрушения среды обитания, климатического кризиса и незаконной торговли дикими животными. В худшем случае, когда все группы видов, находящиеся под угрозой исчезновения, исчезнут к концу столетия, этот показатель будет в 354 раза выше среднего показателя за последний миллион лет.

Интересно, что исследование сфокусировано на так называемых «родах», которые представляют собой таксономическую единицу, выше по уровню, чем виды. Это означает, например, что рода лошадей и зебр принадлежат к одной группе, как и собаки, волки и койоты. Исследователи ожидали, что скорость исчезновения родов будет ниже, чем у отдельных видов, но оказалось, что они подвержены аналогичным рискам.

Профессора Херардо Себальос и Пауль Эрлих, авторы исследования, ранее сравнили исчезновение видов с событием, которое привело к вымиранию динозавров, и предупредили, что такие потери представляют серьезную угрозу для человечества.

Исчезновение биоразнообразия может сильно сказаться на стабильности цивилизации, так как человечество полагается на разнообразие живых организмов для обеспечения биологической устойчивости планеты. Поэтому ученые призывают к срочным мировым усилиям, включая политические, экономические и социальные меры, чтобы предотвратить это исчезновение и его негативные последствия для человечества.

Это исследование ставит вопрос о будущем не только диких видов, но и будущем человеческой цивилизации, которая тесно взаимодействует с биоразнообразием Земли. Ученые призывают общество действовать быстро, так как окно возможностей сокращается, и у нас еще есть шанс предотвратить катастрофу.