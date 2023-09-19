Ученые рассказали, как двуустка превращает муравьев в зомби

Ученые выяснили, что заставляет европейских красных муравьев вести себя как зомби. Исследования показали, что всему причина – ланцетовидная печеночная двуустка, которая поражает мозг насекомых. При этом паразит показывает сложное поведение, выбирая муравьев только в качестве временного дома, чтобы затем заразить парнокопытных.

Чтобы повысить шансы на попадание в организм более крупного хозяина, двуустка заставляет муравьев подниматься по стеблям травы, рассчитывая на то, что парнокопытное съест траву вместе с зараженным муравьем. Таким образом он переносит в организм коровы или оленя 200 личинок двуустки, а взрослый паразит погибает.

Однако ученых поразило не то, что двуустка способна контролировать поведение муравья, а то, что это происходит в определенный момент, когда потребуется паразиту.

В частности, «режим зомби» включается при определенной температуре воздуха, только по утрам и вечерам. Как раз в это время пасется скот.

В полуденный зной муравьи ведут себя совершенно нормально и не стремятся быть съеденными вместе с травой, говорится в журнале Behavioral Ecology.