Биолог рассказал, кто может выжить в ядерной катастрофе

Биолог рассказал, кто выживет в ядерной катастрофе
Мнение, что тараканы — единственные существа, способные выжить в ядерной катастрофе, верно лишь отчасти, заявил в беседе с Пятым каналом энтомолог, кандидат биологических наук Юрий Гниненко. Он пояснил, что к радиационному заражению устойчивы и многие другие насекомые, а также крысы.
«В эпицентре никто, конечно, не выживет. Даже не нужно строить иллюзии. Просто после радиационного заражения тараканы могут выжить. Они миллиарды лет живут на земле и устойчивы ко всему. В целом надо сказать, что живые организмы довольно устойчивы», — рассказал Гниненко.
Биолог отметил, что ущерб от любого ядерного взрыва, катастрофы или аварии будет, несомненно, огромным. Однако, по его мнению, в глобальном масштабе жизнь все-таки сохранится в том или ином виде. В качестве примера он привел ситуацию на одном из тихоокеанских атоллов, где США неоднократно проводили ядерные испытания.
«Когда американцы испытывали на одном из островов в Тихом океане много-много раз ядерные устройства, потом в этом месте была обнаружена богатая жизнь: и крысы там жили, и насекомых было полно. Если будет щадящее воздействие, выживет много чего», — резюмировал эксперт.