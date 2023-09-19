Биолог рассказал, кто может выжить в ядерной катастрофе

«В эпицентре никто, конечно, не выживет. Даже не нужно строить иллюзии. Просто после радиационного заражения тараканы могут выжить. Они миллиарды лет живут на земле и устойчивы ко всему. В целом надо сказать, что живые организмы довольно устойчивы», — рассказал Гниненко.