Магнитная буря вызвала яркое северное сияние над российскими городами

Магнитная буря вызвала яркое северное сияние над рядом городов России. Как сообщает RT, его заметили жители как столичного региона, так и других частей страны.

Напомним, что в последние дни на Земле фиксируются магнитные бури. Сила геомагнитных волнений сегодня, 19 сентября, уже превысила уровень в 5 баллов, что соответствует слабой буре по определению лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Возмущения магнитосферы Земли приводят к появлению полярного сияния. Заряженные частицы солнечного ветра сталкиваются с атомами, которые начинают светиться и создают узоры в ночном небе. Увидеть его удалось жителям разных городов России. В социальных сетях публиковали снимки из Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Ленинградской и Московской областей, Карелии, Югры. Кроме того, сияние заметили и пассажиры рейса Санкт-Петербург — Москва.