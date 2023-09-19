На древнеримских стеклах обнаружили фотонные кристаллы

Ученые заметили, что на древних частицах стекла находятся фотонные кристаллы. Они образовались из-за смешения молекул стекла и минералов, под которыми оно погребено. Если бы исследователи ускорили этот процесс в лаборатории, они смогли бы не производить, а выращивать оптические материалы. Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

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Около 2 тысяч лет назад в Древнем Риме стеклянные сосуды падали со столов и разбивались вдребезги. По прошествии времени эти фрагменты покрылись слоями пыли и почвы. Они подверглись изменениям температуры, влажности и состава минералов вокруг них. Сегодня крошечные кусочки стекла находят на строительных площадках и при раскопках. На их поверхности из-за всех перечисленных процессов образовалась мозаика из переливающихся цветов синего, зеленого и оранжевого, а на некоторых есть и золотистые зеркала. Красивые стеклянные изделия вставляются в подвески или серьги, а крупные части выставляются в музеях.

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Исследователи заинтересовались одним из фрагментов римского стекла. Он был найден недалеко от древнего города Аквилея в Италии. Присмотревшись, ученые поняли, что на стекле есть фотонные кристаллы. Это материалы, которые блокируют одни длины волн света и пропускают другие. Фотонные кристаллы используются в лазерах, зеркалах и фильтрах, и до этого они создавались только искусственным путем.

С помощью химического анализа ученые поняли, что фрагмент изготовлен между I веком до н.э. и I веком н.э., а материалы родом из Египта. Основная часть стекла сохранила первоначальный темно-зеленый цвет, но на его поверхности был налет толщиной в миллиметр (патина).

Исследователи посмотрели на патину через сканирующий электронный микроскоп. Они увидели, что налет состоит из слоев кремнезема толщиной в микрометр. Их плотность чередовалась от высокой до низкой, и каждый слой отражал относительно узкие волны света. Вертикальная укладка кремнезема образовала золотисто-зеркальную патину.

«Окружающая глина и дождь определили диффузию минералов и циклическую коррозию кремнезема в стекле. Сборка слоев толщиной 100 нанометров, сочетающих кремнезем и минералы, также происходила циклически. В результате получается невероятно упорядоченное расположение сотен слоев кристаллического материала», — объяснила Джулия Гвидетти, соавтор исследования из Университета Тафтса, США.

Если бы ученые ускорили естественный процесс в лаборатории, они бы смогли выращивать оптические материалы, а не производить их. Исследование также поможет лучше понять и историю Древнего Рима.