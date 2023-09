На древнеримских стеклах обнаружили фотонные кристаллы

Ученые заметили, что на древних частицах стекла находятся фотонные кристаллы. Они образовались из-за смешения молекул стекла и минералов, под которыми оно погребено. Если бы исследователи ускорили этот процесс в лаборатории, они смогли бы не производить, а выращивать оптические материалы. Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.