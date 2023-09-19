Ученые создали вещество, которое ускорит процесс роста растений
Химики из Казанского федерального университета (КФУ) создали вещество из наночастиц, которое способно имитировать процесс естественного фотосинтеза. Как сообщает газета «Известия», оно улавливает углекислый газ и производит углеводороды, которые являются основой для органических веществ.
Как рассказал руководитель исследования, доцент кафедры органической и медицинской химии Химического института имени Бутлерова КФУ Дмитрий Шурпик, полученная субстанция является порошком желтого цвета. Он состоит из комбинации наноструктур пилларенов с частицами меди. Пилларены представляют собой циклические молекулы, напоминающие по форме трубки. В них можно поместить более мелкие молекулы.
«В том числе такие "трубки" с ионами меди эффективно поглощают молекулы СО2 и способствуют его химическому восстановлению. Так происходит искусственный фотосинтез», — заявил он.
Вещество также обладает рядом необычных свойств. Оно светится под действием ультрафиолета и тускнеет, когда улавливает молекулы углекислоты. Благодаря этому из него можно сделать датчики, которые будут сигнализировать об увеличении концентрации углекислого газа в воздухе. Такие устройства пригодятся на борту самолетов, космических кораблей и подводных лодок, где увеличение CO2 означает соразмерное уменьшение доли кислорода. Также датчики могут использоваться в фермерских хозяйствах для контроля уровня углекислого газа внутри теплиц.
Как отметил Шурпик, пока вещество полностью воссоздает первый этап фотосинтеза и частично второй. На третьем, последнем этапе, вырабатывается кислород — он необходим людям и животным для дыхания. Воссоздание полного цикла фотосинтеза в искусственных условиях откроет широкие перспективы в различных сферах жизни.