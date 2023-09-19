Ученые улучшили технологию получения топлива из отходов

Технологию производства водорода и водородсодержащих смесей из органических отходов усовершенствовали ученые Сибирского федерального университета в составе международного научного коллектива. Результаты опубликованы в журнале Energies.

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Авторам разработки удалось повысить эффективность производства за счет улучшения теплообмена между теплоносителем и сырьем. Для этого они увеличили площадь их соприкосновения.

«Подобный эффект в быту можно наблюдать при охлаждении чая. Когда мы переливаем чай из чашки в блюдце, то увеличивается контактная площадь и происходит более интенсивный теплообмен», – рассказал один из ведущих авторов исследования, младший научный сотрудник Лаборатории биотопливных композиций СФУ Олег Коленчуков.

Он также отметил, что применение выступов способствует повышению теплообмена до 11,5% и увеличивает теплопередачу в среднем в 2,23 раза.