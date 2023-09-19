В базе данных IMEI появился смартфон Xiaomi Civi 4

В мае этого года Xiaomi выпустила смартфон Civi 3, оснащенный процессором Dimensity 8200-Ultra, большой батареей емкостью 4500 мАч и стартовой ценой 2499 юаней. По сообщению GSMChina, в базе данных GSM IMEI появился преемник этого телефона — Civi 4.

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Зарегистрированный номер модели этого телефона — «24031PN0DC». Судя по номеру «2403», Xiaomi выпустит его во втором квартале следующего года, но дата выпуска в настоящее время не может быть подтверждена. Ориентировочная дата выпуска Xiaomi Civi 4 — апрель следующего года.

Ожидается, что в мобильном телефоне Civi 4 будет обновлена передняя камера, что обеспечит улучшенные функции селфи и видеовызовов. Кроме того, в качестве процессора может использоваться процессор Qualcomm SM7550.